S takšno postavo zvezdnica misli, da je bolj "polna"

22-letna manekenka Ireland Baldwin je odločena, da čeprav je del modne industrije, ne bo stradala in si prizadevala za pretirano suho telo. Na ta račun se je znova pošalila na Instagramu in zapisala, da skuša do izklesanega trebuščka priti kar s pomočjo testenin karbonara.

Roko na srce, mlada Ireland Baldwin, hči slavnega igralca Aleca Baldwina in igralke Kim Basinger, se lahko pohvali z vitko postavo in je s svojo višini 1,88 metra več kot primerna za manekenko. A očitno 22-letna zvezdnica zase misli, da je v primerjavi s preostalimi kolegicami iz sveta mode vendarle malce bolj "polna", saj ves čas v intervjujih in na družbenih omrežjih poudarja, da za službo manekenke ne bo nikoli stradala in da noče biti suhljata kot njene kolegice.

Zadnja v nizu objav na Instagramu je fotografija, na kateri pozira v kavbojkah in beli majici, ki jo je dvignila do prsi in na ogled postavila svoj ploščat trebušček. Čez obraz si je "prilepila" smešno sliko dekleta, ki je špagete, ter zraven pripisala: "Trudim se dobiti izklesane trebušne mišice, a kar naprej jem testenine karbonara."

V preteklosti se je na družbenem omrežju razpisala o tem, da bo vedno in povsod povedala, kaj misli, in da je ponosna na svoje telo ter da ga ne bo spreminjala za nič na svetu. "Takšna sem, kot sem. Vzemite ali pustite. Ne bom dovolila, da me kritizirate, ker sem blede polti ali ker nisem suha kot prekla. Ne bom ure in ure zapravila za retuširanje svojih fotografij, da bom potem na njih neprepoznavna. Ne bom se žrla, ker nisem videti kot katera druga," je med drugim zapisala.

