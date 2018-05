Zvezdnica s fotografijo v kopalkah sprožila razkol med oboževalci

A post shared by Tara Reid (@tarareid) on May 27, 2018 at 3:45pm PDT

Na fotografiji 43-letna igralka pozira med dvema prijateljicama, na sebi ima rdeč bikini, okrašen s črnimi obrobami. V primerjavi s kolegicama je Tara na fotografiji res precej drobna in suhljata, kar je padlo v oko mnogim njenim sledilcem na Instagramu, ki so pod objavo brez zadržkov napisali, da je videti anoreksično in da naj že končno nekaj poje.

Igralka že dolga leta posluša, da je videti kot okostnjak. Foto: Cover Images

"Pojdi in pojej kakšen sirov burger. Kaj se je zgodilo s teboj? Včasih si bila tako lepa," se je glasil eden od komentarjev, drugi pa: "Prosim, pokrij te kosti." Nekateri so pisali, da se jim igralka smili in da bi morala poiskati pomoč, češ da se več kot očitno spopada z motnjami hranjenja: "Videti je bolna. Ali se spopada z anoreksijo ali pa zlorablja droge in je zato videti tako. Nisem sovražno nastrojen, ampak zaskrbljen. Če si ne bo priznala težave in poiskala pomoči, bo naslednja v rubriki umrli zvezdniki."

A na drugi strani se je našlo kar nekaj takšnih, ki so zvezdnici stopili v bran ter tiste, ki so ji očitali anoreksijo in težave, označili za nesramne. "Seksi je videti. Pač ima takšno genetiko, da je zelo suha. Jaz sem ista, pa jem ves čas prav vse, a se ne morem zrediti. Nehajte s temi sovražnimi opazkami," se je glasil eden od komentarjev, ki so bili zvezdnici naklonjeni. Mnogi so ji tudi napisali, naj se ne ozira na očitke ljudi, da je bolna in anoreksična, ker je tisto, kar zares šteje, le ona sama.

Igralka se kljub očitkom, da je anoreksična, pogosto oblači tako, da na ogled postavlja svojo suhljato postavo. Foto: Cover Images

V začetku leta je zvezdnica v intervjuju za E! News povedala, da je na račun svojega videza doživela že mnogo zbadanja in žaljivih komentarjev, ki jo še vedno bolijo: "Že vse življenje se srečujem z zbadanjem na račun svoje suhosti. Ljudje mi ves čas očitajo, da stradam, a vsi, ki me poznajo, vedo, da ves čas jem. Sem pač suha." Tako je znova zavrnila očitke o anoreksiji in zatrdila, da se ne spopada z motnjami hranjenja.

Povsem drugačne težave pa imajo tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki že dolge tedne bijejo boj z odvečnimi kilogrami. A bitka se bliža koncu – že prihodnji teden bomo namreč dobili velikega zmagovalca druge sezone.



V nocojšnji epizodi bo tekmovalce pričakalo posebno videosporočilo Marka Potrča, ki jih bo poslal na lov za skritimi sledmi, ki vodijo do kuvert, te pa do dodatne motivacije. Popoldanski trening bo nekatere junake namočil med supanjem, zadnja letošnja skušnjava pa bo postregla s čevapčiči mojstra žara Željka.



Vse to in še več v nocojšnji epizodi šova The Biggest Loser Slovenije, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planet TV.