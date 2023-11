Recept: bučna lazanja

Sestavine:

maslena buča, težka približno 1 kg

9 do 12 listov za lazanjo

pest svežega žajblja

150 ml mleka

450 g rikote

120 g pekorina ali parmezana

250 g mocarele

nastrgana lupinica polovice limone

ščepec muškatnega oreška

olivno olje

česen v prahu

sol in poper

Postopek:

Pečico segrejte na 190 stopinj Celzija. Bučo olupite, odstranite semena in meso narežite na kocke. V večjem loncu zavrite vodo, vanjo stresite bučo in kuhajte okoli 5 minut, da se zmehča. Odcedite, stresite v skledo in zmešajte s pol jedilne žlice olivnega olja ter začinite s soljo in česnom v prahu.

V večji posodi zavrite osoljeno vodo in v njej skuhajte liste za lazanjo. Kuhajte jih približno pet minut, da so "al dente", nato jih odcedite in premažite z malo olivnega olja, da se ne sprimejo, medtem ko pripravljate nadev. Če uporabljate sveže testenine, ne suhih, vam jih ni treba kuhati. Za nadev v skledi zmešajte 1 žlico nasekljanega žajblja, nastrgano limonino lupinico, muškatni orešček, rikoto in mleko, posolite in popoprajte.

V pravokotnem pekaču dno premažite s četrtino rikotinega nadeva, prekrijte z listi za lazanjo, nato v plasteh nalagajte plast kuhane buče, plast rikotinega nadeva, plast nastrganega pekorina, plast natrgane mocarele, liste za lazanjo in spet začnite z bučo. Končajte z listi za lazanjo, preostankom rikote ter pekorina in mocarele ter potresite z nasekljanim žajbljem.

Pokrijte z aluminijasto folijo in pecite 40 minut, nato folijo odstranite in pecite še 20 minut, da se lazanja po vrhu lepo zapeče. Ko jo vzamete iz pečice, jo pustite, da počiva kakšnih 10 minut, nato jo postrezite.