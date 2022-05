Ronaldova Georgina prvič po smrti sina spet v javnosti

Foto: Profimedia

Med zvezdami, ki so prišle na letošnji filmski festival v Cannesu, je tudi Georgina Rodriguez, partnerica nogometaša Cristiana Ronalda. V sredo so jo fotografi ujeli, ko je prihajala v slavni hotel Martinez, oblečena v črn usnjen kombinezon, ki ga je kombinirala s prestižno torbico modne znamke Hermes v živahni oranžni barvi.

Foto: Profimedia

Na Azurni obali pa se očitno ni zadržala dolgo, pozneje je namreč na Instagramu objavila niz fotografij, na katerih v elegantni srebrni obleki vstopa v zasebno letalo, ob tem pa v francoščini zapisala: "Hvala, Cannes."

To je sicer prvič, da se je Georgina pojavila v javnosti po tragediji, ki sta jo ob rojstvu dvojčkov sredi aprila doživela z Ronaldom. Preživela je namreč le hčerka, sin pa je umrl. "To je največja bolečina, ki jo lahko občuti starš. Le rojstvo hčerke nama v tem trenutku daje moč ter naju navdaja z vsaj nekaj optimizma in veselja. Vsi smo na tleh in v teh trenutkih prosimo za spoštovanje naše zasebnosti," je takrat sporočil Ronaldo.