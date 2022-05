Po tragediji se je oglasila Ronaldova Georgina in razkrila ime dojenčice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko sta portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo in njegova izbranka Georgina Rodriguez na družbenih omrežjih sporočila tragično novico, da je ob rojstvu dvojčkov preživela le deklica, sin pa je umrl, je zdaj Georgina na Instagramu delila prve fotografije dojenčice. Razkrila je tudi njeno ime. Deklici je ime Esmeralda.

Ob žalostni izgubi otroka je nogometni zvezdnik oboževalce prosil za spoštovanje zasebnosti. "To je največja bolečina, ki jo lahko občuti starš. Le rojstvo hčerke nama v tem trenutku daje moč ter naju navdaja z vsaj nekaj optimizma in veselja. Vsi smo na tleh in v teh trenutkih prosimo za spoštovanje naše zasebnosti," je takrat sporočil Cristiano Ronaldo.

Ko sta dojenčica in njena mama prišli iz porodnišnice, je Ronaldo objavil fotografijo družine. Ronaldo ima od prej že štiri otroke. Leta 2010 se je rodil Cristiano mlajši, leta 2017 pa še dvojčka Eva in Mateo. Vsi trije otroci so se rodili s pomočjo nadomestne matere. Z Georgino ima biološko hčer Alano Martino, ki se je rodila leta 2017.

