Rod Stewart in njegov sin priznala nasilen napad

Legendarni glasbenik Rod Stewart in njegov sin Sean sta na sodišču priznala krivdo za fizični napad, ki se je na silvestrovo leta 2019 zgodil pred hotelom v Palm Beachu na Floridi.

Sean Stewart se je tam zapletel v prepir z varnostnikom in ga grobo odrinil, nato pa se je vmešal še njegov slavni oče, ki je moškega udaril, navaja CNN.

Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da sta Rod Stewart in njegov sin "napadla prva", so ugotovili lokalni policisti in ju obtožili fizičnega napada. Da bi se izognila sojenju, sta oba zdaj priznala krivdo in jo odnesla brez omembe vrednih posledic – oba morata plačati le po 675 dolarjev oziroma 600 evrov sodnih stroškov.

