Robbie Williams odkrito: Vsi so vedeli za moje težave, a jim je bilo vseeno

V štiridelnem dokumentarcu, ki so ga na Netflixu začeli predvajati v sredo, je pevec Robbie Williams komentiral posnetke od zgodnjih 90. let prejšnjega stoletja do leta 2010, ki prikazujejo njegov vzpon do slave ter številne ovire, s katerimi se je moral spoprijeti v boju z depresijo in odvisnostjo.

Jemal je vse, kar mu je prišlo pod roke

"Jemal sem vse, kar mi je prišlo pod roke - ekstazi, kokain, pijačo. Večer pred odhodom na vaje sem dobesedno spil steklenico vodke, to se je dogajalo vsak večer," je o svojem načinu življenja povedal 49-letni Williams.

Spregovoril je tudi o zasvojenosti z mamili in dodal, da misli, da v takem stanju "ne moreš čutiti ničesar drugega kot mačka, potem pa si že v procesu ustvarjanja naslednjega mačka". Nekdanji pevec skupine Take That je na vrhuncu svoje solo kariere padel v brezno slave, med drugim je v enem izmed nedavnih intervjujev povedal, da zaradi opojnih substanc, kombinacije kokaina in vodke, ni spal več kot 144 ur.

Prišel je do točke, od koder ni poti nazaj

"Vsi so vedeli, da sem v težavah, a jim je bilo vseeno, prišel sem do točke, od koder ni poti nazaj. Moje življenje je tako ušlo izpod nadzora in moj menedžer je ugotovil, da me morajo odpeljati na rehabilitacijo," je dodal slavni pevec.

V dvajsetih letih so mu diagnosticirali depresijo. "Bil sem pijan in depresiven," je povedal in dodal, da je moral na oder pred tisoče ljudi, pred katerimi se je pretvarjal, da je srečen, čeprav je v njem vrelo. "To je bila tako neprijetna izkušnja," je priznal.

Sovražil je samega sebe

Tudi s pomočjo zdravljenja in terapij se je Williamsu uspelo otresti oklepa zasvojenosti, tako da je zdaj trezen že 20 let, po številnih bojih v preteklosti pa se je končno naučil sprejeti samega sebe. "Sovražil sem se, mislil sem, da ne znam peti, in videti sem bil kot kup dreka. Morda je kdo mislil, da hodim naokoli z napihnjenim občutkom lastne pomembnosti, bilo pa je ravno obratno," je še povedal.

