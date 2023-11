Rocker obtožen, da je spolno napadel 17-letnico

Ta teden je proti Stevenu Tylerju, pevcu skupine Aerosmith, Američanka Jeanne Bellino vložila tožbo, ker naj bi jo leta 1975, ko je imela 17 let, spolno napadel.

V tožbi je navedla, da jo je takrat 27-letni Tyler povlekel v telefonsko govorilnico, jo tam pritisnil ob steno, jo začel na silo poljubljati in otipavati. Opisala je, da se je drgnil obnjo in se pretvarjal, da imata spolne odnose, medtem ko je ob govorilnici stala njegova družba in se jima smejala.

Steven Tyler leta 1975 Foto: Profimedia

Tožnica se mu je upirala, sčasoma je Tyler odnehal, pozneje isti večer pa naj bi podoben napad ponovil. Spet se mu je uprla in v taksiju pobegnila s prizorišča, je po poročanju medija Page Six navedla v tožbi, na katero se Tyler javno še ni odzval.

Podobno tožbo proti frontmanu Aerosmithov je decembra lani vložila še ena ženska, Julia Holcomb, ki trdi, da je bila s Tylerjem leta 1973, ko je imela le 16 let, v intimnem razmerju. V tožbi je navedla tudi, da je zanosila in naj bi jo takrat 25-letni Tyler prisilil v splav. Rocker je te obtožbe zanikal ter izjavil, da je šlo za sporazumno razmerje in da je ni silil v spolnost, temveč je na to sama pristala.