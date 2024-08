Aerosmith se umika. Za vedno.

Ameriška glasbena skupina Aerosmith je napovedala upokojitev. Zaradi zdravstvenih težav pevca Stevena Tylerja so morali prekiniti poslovilno turnejo Peace Out. Zdaj so objavili novico, da so tudi novi datumi nastopov odpovedani, poročajo tuji mediji.

Skupina je novico objavila v petek popoldne v precej čustveni izjavi. "Bilo je leto 1970, ko je iskrica navdiha postala Aerosmith," so zapisali. "Zahvaljujoč vam, naša Modra armada (Blue Army, vzdevek za njihove zveste oboževalce, op. avt.), je ta iskra zagorela in gori že več kot pet desetletij. Nekateri ste z nami že od začetka in vsi ste razlog, da smo se zapisali v zgodovino rokenrola."

"Čast našega življenja je, da je naša glasba postala del vašega," so dodali.

Stevenu Tylerju odpovedale glasilke

Prvotni vzrok za prekinitev poslovilne turneje septembra 2023 je bila poškodba glasilk pevca Tylerja. Načrtovali so, da bodo turnejo nadaljevali septembra letos in jo zaključili prihodnjega februarja.

Vendar so bile poškodbe glasilk in težave z grlom kljub naporom, da bi si opomogel, prehude. Na žalost je postalo jasno, da popolno okrevanje ni mogoče. "Kot skupina bratov smo sprejeli srce parajočo in težko, a nujno odločitev, da se umaknemo s turneje.

Izrazili so neizmerno hvaležnost vsem, ki so jih spremljali na zadnji turneji, in svoji ekipi, zahvalili so se tudi tisočem nadarjenih ljudi, ki so omogočili njihove uspehe, na koncu pa še svojim oboževalcem, najboljšim oboževalcem na planetu Zemlja, kot so se izrazili.

Skupina je tudi poudarila, da bo denar za nakup vstopnic, kupljenih prek Ticketmaster, samodejno povrnjen, vsa druga povračila bodo na voljo na mestih nakupa.