Aerosmith odpovedali koncerte, ker mora pevec na odvajanje

Steven Tyler ima ponovno težave z zasvojenostjo, so sporočili njegovi kolegi iz skupine.

Pevec skupine Aerosmith Steven Tyler je na kliniki za odvajanje, so sporočili preostali člani skupine ter naznanili, da zaradi tega odpovedujejo junijske in julijske koncerte v okviru gostovanja v Las Vegasu.

"Kot mnogi veste, se je naš ljubi brat Steven dolga leta trudil ostati trezen. Po operaciji na stopalu, ki je terjala protibolečinsko terapijo, se je zasvojenost vrnila in zato se je prostovoljno prijavil v program odvajanja," so sporočili.

Medtem ko so lasvegaške nastope junija in julija odpovedali, so zagotovili, da že septembra načrtujejo vrnitev na oder.

