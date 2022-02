Rihanna tudi med nosečnostjo ostaja modno izzivalna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Uživam v tem, da ne skrbim za to, kako bom zakrila svoj trebušček," je povedala priljubljena pevka Rihanna, ki pričakuje svojega prvega otroka s fantom A$AP Rockyjem.

Priljubljena 33-letna pevka Rihanna se je v družbi srčnega izbranca A$AP Rockyja udeležila dogodka, ki ga je organizirala v okviru svojih kozmetičnih linij Fenty Beauty in Fenty Skin.

Foto: Guliverimage Za to posebno priložnost je znova izbrala precej drzna "nosečniška" oblačila, v katerih je s ponosom pokazala nosečniški trebušček.

Za ameriško revijo People je povedala, da je nove obline z veseljem sprejela. Dodala je, da je nosečnost zabavna, a je tudi izziv, kako se med nosečnostjo igrati z modo: "Všeč mi je. Uživam v tem. Uživam, ker mi ni treba skrbeti za to, kako bom zakrila svoj trebušček," je dodala pevka. "Če se počutim malo debelušno, je to zato, ker bo prišel dojenček."

Na dogodku je nosila zelen top, ki je razgalil njen hrbet. Podobne barve kot top so bile tudi njene hlače.

Rihanna je pojasnila, da ji moda v teh dneh pomaga, da se počuti še bolj samozavestno. "Včasih med nosečnostjo čutiš, da bi najraje samo ležal na kavču. Ko pa si naneseš malo šminke, se preobraziš," je povedala. "Oblečeš nekaj novih oblačil in se takoj počutiš dobro," je nadaljevala Rihanna. "To smo že vsi slišali, a res drži. Res te lahko dvigne s kavča."

Rihanna in A$AP Rocky sta veselo novico o naraščaju naznanila na zadnji januarski dan, in sicer s fotografijami v Rockyjevem rojstnem Harlemu. Zvezdnica je kljub nizkim temperaturam odpela Chanelov plašč in pokazala gol zaobljen trebuh.

