Rihanna priredila spektakel in razkrila, da je spet noseča

Rihanna je nastop med polčasom Super Bowla začela v zraku, na ploščadi, ki je visela visoko nad igriščem stadiona State Farm v Arizoni. Spektakel, med katerim je zapela nekatere svoje največje uspešnice, je začela s skladbo Bitch Better Have My Money in ob tem z zaobljenim trebuhom razkrila, da je znova noseča.

Prvega otroka, sina, ki ga ima z raperjem A$AP Rockyjem, je rodila maja lani.

Med nastopom, ki je trajal okoli 13 minut (v celoti si ga lahko ogledate tukaj), je 34-letnica med drugim zapela uspešnice, kot so Umbrella, Only Girl (In The World) in We Found Love, ob ognjemetu pa ga je sklenila s skladbo Diamonds.

Foto: Reuters

Ta nastop je bil Rihannin prvi po petih letih. Njen zadnji album Anti je izšel leta 2016. Ko je naznanila nastop na letošnjem Super Bowlu, so njeni oboževalci upajoče ugibali, da to pomeni njeno vrnitev na glasbene odre in morda tudi nov album. Na zadnje je sicer posnela skladbo Lift Me Up za film Črni panter: Wakanda za vedno, ki je nominirana za oskarja v kategoriji najboljših filmskih skladb.

