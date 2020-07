Rebeka Dremelj s telefonom do vašega srca

Oglasno sporočilo

Življenje nas sili, da smo iznajdljivi, prilagodljivi in izkoristimo možnosti, ki nam jih ponujajo nove tehnologije. To je vodilo Rebeko Dremelj, ki je sebe in svoj glas posnela kar s telefonom Huawei P40 Pro . Tako je nastala izjemno spevna skladba Malo, malo. Ta na pozitiven način opeva trenutno stanje in nas hrabri, naj ostanemo pogumni in vztrajamo, saj se dobri časi vedno vrnejo. Skladbo je že prvi dan poslušalo prek 60 tisoč ljudi. Ste med njimi?

Priljubljena pevka tudi v času strožjih pravil o medosebnih stikih ni obsedela v brezdelju, saj to enostavno ne gre skupaj z njeno igrivo naravo. Poslušalcem je želela podariti skladbo, ki bi ogrela srca. Kjer je neskončna želja, so vedno tudi poti.

"Sedla sem na stopnice, v naši hiši je tam najboljša akustika in ravno pravšnji eho, da ga ni bilo treba dodajati v studiu pri montaži," je povedala navdušena Rebeka. Povrhu tega je v roke vzela še svoj telefon Huawei P40 Pro in posnela nekaj videokadrov za videospot, ki spremlja novo uspešnico.

Predstavitev pesmi pospremila z zapisom na Instagramu

"Hm, saj niti ne vem kje bi začela. Malo sem nora, priznam. Ampak ne morem pomagati, taka pač sem že celo svoje življenje. Človek hitrih odločitev in še hitrejših dejanj ;). Že nekaj časa sem imela doma prav posebno melodijo, ki me je popolnoma očarala. Ampak kar nisem našla pravega trenutka, da bi jo poslala med vas in tudi ne prave ideje za besedilo. Potem pa so začela prihajati sporočila. 'Rebeka vsi nekaj pojejo, kaj pa ti?' Tisti, ki me poznate, dobro veste, da jaz res ne maram biti "vsi", zato sem tuhtala, da bi naredila nekaj, česar "vsi" ne delajo. In tako sem se spomnila na tisto prečudovito melodijo, ki me je očarala že par mesecev nazaj in je bila napisana zame. V trenutku, ko sem pomislila nanjo, sem dobila tudi idejo za besedilo. Naletela pa sem na en velik problem. Kako zdaj to vse skupaj v domači karanteni izpeljati?

Ampak evo, še en dokaz, da se res vse da, če se hoče in, če si seveda dovolj nor in pogumen. No, malo morajo biti nori tudi tisti, s katerimi sodeluješ. Priznam:-) Nastala je, če mene vprašate, moja NAJLEPŠA PESEM do sedaj. Jaz se je enostavno ne morem naposlušati. Z njo smo se dotaknili trenutne situacije in z njo opogumljamo vse, ki se znajdemo kdaj v situaciji, ko imamo vsega poln "kufer". O ja, tudi jaz imam takšne dneve! Včasih večkrat na dan :). Vzela sem telefon, poklicala dva norca, Kreša in Roka, ki sta zame naredila tudi pesem ZDRAVO SREČA in takoj sta bila za stvar. Da izpeljemo mojo noro idejo. Snemamo novo pesem, vsak pri sebi doma in potem to Krešo, ki ima doma studio, vse lepo zmiksa in pošljemo v svet sporočilo, ki ga v tem času potrebujemo vsi!!!! No, jaz pa sem, verjamete ali ne, svoj vokal posnela kar na telefon, novi #HuaweiP40Pro.

Priznam, da nisem verjela, da bo posnel takšen zvok. Laiki niti ne bodo slišali razlike med pravim mikrofonom v studiu in tem v mojem telefonu. Res je, da je Krešo zvok potem v studiu še sfriziral, ampak, če bi bil posnetek slab, se ga tudi frizirati ne bi dalo."

Sodobna tehnologija ne pozna meja

Rebekin glas je v posnetku skladbe resnično odličen, zato boste morda podvomili o tem, da ga je posnela s pametnim telefonom. A ga je, kajti pametni telefon Huawei P40 Pro ima na zgornjem, spodnjem robu ter na hrbtišču večsmerne mikrofone, ki jih potrebuje za zajem kakovostnega zvoka v videoposnetkih, sposobni pa so tudi učinkovitejšega dušenja hrupa. Tudi zato so videoposnetki, ni odveč omeniti, da tako zadnja kot sprednja kamera lahko snemata v ločljivosti 4K, izredni v vseh pogledih, kar se nenazadnje kaže tudi v kakovosti pevkinega glasu. Pravzaprav vam, če ne bi vedeli, ne bi padlo na pamet, da je Rebeka glas posnela doma in ne v profesionalnem glasbenem studiu.

Sicer pa je Rebeka tudi drugače navdušena nad svojim novim telefonom, ki pa je eden od modelov najnovejše družine pametnih naprav Huawei P40. Vse odlikujejo fantastične fotografske in videozmogljivosti, saj Huawei z njimi tudi letos premaguje nemogoče in postavlja nova merila, česa so pametni telefoni sposobni. Navdušila vas bo zadnja kamera z ločljivostjo 52 milijonov svetlobnih pik, vendar vas ravnodušnih ne bodo pustile niti tele kamera, kamera s širokim objektivom ter še posebej sprednja kamera. V to vključimo še lepoto novih naprav ter njihove strojne zmogljivosti, da dobimo pametne telefone, ki bodo krojili vrh v svojih cenovnih razredih.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei Technologies Ljubljana d.o.o.