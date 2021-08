Te dni je izšla biografija pevke Aaliyah Baby Girl: Better Known as Aaliyah (Punčka, bolj znana kot Aaliyah, op. p.), ki jo je napisala novinarka Kathy Iandoli. Ta v knjigi razkriva zgodbo priče, ki pravi, da so takrat 22-letni pevki pred vkrcanjem na usodno letalo dali uspavalno tableto in jo nezavestno nesli nanj.

"Odnesli so jo iz kombija in jo, čeprav je imela zadržke, vkrcali na letalo," je avtorici knjige izdal 33-letni Kingsley Russell, ki je bil s pevko, tik preden je odšla na letalo.

Ostanki letala, v katerem je umrla Aaliyah. Foto: Guliverimage

Priča: Pred vzletom je imela zadržke

Russell je bil avgusta 2001, ko se je zgodila letalska nesreča, star 13 let, pevko pa je spoznal prek svoje mame, ki je bila lastnica podjetja za prevoze. Bil je z njo, ko je mama Aaliyah in njeno ekipo peljala na letališče na Bahamih, od koder bi morali odleteti proti Miamiju.

22-letna pevka je na bahamskih otokih Abaco ravno končala snemanje videospota za pesem Rock the Boat in naj bi komaj čakala, da odletijo domov.

Zvezdnica, ki se je bala letenja, je imela po besedah Russlla zadržke pred vzletom, ko je izvedela, da je letalo preobremenjeno. Pilot ji je razložil, da bo polet z osmimi potniki, vključno z njenim 135-kilogramskim varnostnikom ter vso opremo in prtljago, otežen. Ker je postajala vse bolj živčna, trdila je tudi, da ima glavobol, ji je ekipa v kombiju na poti do letališča dala uspavalno tableto. Ker je zaspala, so jo na letalo odnesli.

V nesreči so umrli vsi, ki so bili na krovu. Foto: Guliverimage

Letalo za več sto kilogramov pretežko, pilot brez licence

Pevkini najhujši strahovi so se uresničili takoj po vzletu, saj majhno dvomotorno letalo ni uspelo doseči primerne višine in je strmoglavo že 60 metrov po koncu vzletno-pristajalne steze. Umrli so vsi: poleg pevke še njena osemčlanska ekipa.

Obdukcija je kasneje pokazala, da je Aaliyah utrpela hude opekline in hudo poškodbo glave, zaradi česar ni imela nobenih možnosti, da bi nesrečo preživela, so po njeni smrti poročali ameriški mediji.

Kasneje je bilo iz poročila preiskave nesreče razvidno, da je letalo dovoljeno težo na krovu preseglo za več sto kilogramov, poleg tega je bila teža nepravilno razporejena, zaradi česar je bilo letalo težje nadzorovati. Za nameček se je izkazalo, da je imel pilot ponarejeno licenco ter da je bil v času nesreče pod vplivom alkohola in drog.

Dlje časa se je govorilo, da naj bi sama kljub preveliki teži vztrajala pri vzletu, a kot kaže, ni bilo tako. Foto: Reuters

Po pevkini smrti se je dlje časa govorilo, da naj bi prav ona vztrajala, da vzletijo kljub preveliki teži, a avtorica knjige zdaj trdi, da v resnici ni bilo tako: "Po 20 letih lahko končno rečem, da se Aaliyah ni hotela vkrcati na to letalo. Ob tem se počutim malo bolje, a ne prav veliko. To se ne bi smelo zgoditi, še vedno bi morala biti med nami in to je najbolj žalosten del tega."