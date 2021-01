Razkrit vzrok smrti petič noseče spletne vplivnice

Kaj je pljučna embolija?



Pljučna embolija je zapora pljučne arterije, ki se najpogosteje pojavi zaradi krvnih strdkov (čeprav jo lahko povzročijo tudi druge snovi). Ti pogosto nastanejo drugje v telesu, na primer v žilah medenice ali spodnjih okončin, nato pa potujejo po organizmu.



Če strdek pripotuje do pljučne arterije in je enako velik kot sama žila, jo lahko povsem zamaši in prepreči pretok krvi v pljuča. To vodi v življenje ogrožajoče stanje, saj začne osebi s pljučno embolijo hitro padati krvni tlak, nastopi nezavest in lahko tudi nenadna smrt.

Spletna vplivnica Emily Mitchell, ki je ustvarila in pisala blog za starše The Hidden Way ter bila zelo aktivna tudi na Instagramu, se je 22. decembra pri zajtrku nenadoma zgrudila in umrla. Čeprav so reševalci nemudoma prihiteli na njen dom in ji poskušali pomagati, je bilo vse zaman. 36-letnica, ki je bila 16 tednov noseča, je umrla, z njo pa tudi otrok. To je bila sicer Emilyjina peta nosečnost, za njo zdaj poleg moža žalujejo še štirje majhni otroci.

Nenadna smrt sicer zdrave Emily, ki med nosečnostjo ni imela nobenih posebnih težav, je bila za njene bližnje velik udarec. Zdaj, tri tedne kasneje, so izvedeli, kaj je povzročilo tragedijo, in vzrok smrti delili z njenimi oboževalci.

"Pred nekaj dnevi smo od lokalnega obdukcijskega urada izvedeli, da je bila uraden vzrok smrti pljučna embolija," je sporočil njen mož Joseph Mitchell, poroča portal E! News. "Čeprav se je težko sprijazniti z vsem tem, vemo, da so reševalci, ki so prišli prvi na kraj dogodka, naredili vse, kar so lahko, da bi pomagali, in da je preprosto prišel njen čas. Gospod jo je poklical domov." Zahvalil se je vsem za podporo in dobre misli. "Otroci in jaz smo zelo hvaležni za vso ljubezen in podporo v času, ko smo nenadoma izgubili našo ljubljeno Emily in malega Joeyja. Besede ne morejo opisati tega, kako zelo pomembne so vaše besede, geste in spodbude za vse nas."

