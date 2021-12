Razgaljena telesa na podelitvi nagrad po izboru ljudstva #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči se je v Kaliforniji odvil največji popkulturni dogodek leta – nagrade po izboru občinstva. Gre za podelitev, ki je v celotni odvisna zgolj in samo od ljudstva. To je izglasovalo, kateri pevci, igralci, športniki in komiki so najboljši na svojem področju.

Med nominiranci so med drugim bili Olivia Rodrigo, Doja Cat, Lil Nas X, Kacey Musgraves, Daniel Craig, Awkwafina in Justin Bieber, ki je prejel rekordnih deset nominacij, a domov odnesel samo en kipec za pesem Stay, ki jo izvaja skupaj s pevcem The Kid LAROIjem.

Dwayne Johnson je bil razglašen za ljudskega šampiona. Foto: Reuters

V najprestižnejših kategorijah so slavili Kim Kardashian, ki je postala modna ikona leta, Dwayne "The Rock" Johnson, ki so mu podelili naziv ljudski šampion, Halle Berry je bila okronana za ikono preteklega leta, Christina Aguilera pa je domov odnesla nagrado za glasbeno ikono leta.

Pestro je bilo tudi na rdeči preprogi, kjer so prevladovale živahne barve in razgaljena telesa. Zvezdniške oprave si oglejte v spodnji galeriji:

