Ranko in njegova Nataša pokazala nosečniški trebušček

Ranko in Nataša sta si privoščila slastno kosilo in dogodek je igralec v svojem šaljivem slogu ovekovečil tudi na svojem profilu na Facebooku. Ob fotografijo sebe in Nataše ter slastnih jedi je zapisal: "Ko jemo za dva …" To je tudi prvič, da je par javnosti pokazal že lepo zaobljen nosečniški trebušček.

Ranku in njegovi Nataši se bo predvidoma konec maja pridružila še ena hčerkica, je posebej za Siol.net pred dvema tednoma razkril vedno zabavni igralec. Dojenčka v hiši se veselijo vsi družinski člani, tudi njuna prvorojenka Taja, ki bo kmalu praznovala sedmi rojstni dan.

Ranko bo čez mesec dni dobil še eno hčerko. Ranko pravi, da ga neprespane noči ne skrbijo, ker ne spi že zadnjih sedem let. "Pravzaprav sva z Natašo še vedno zelo zelo neprespana zaradi Taje, ki se je še do pred kratkim ves čas zbujala. Enkrat je imela slabe sanje, drugič je morala lulat, tretjič kakat, potem je bila žejna … Nekako zadnje leto je tako, da bolje spi in se ne zbuja več ves čas, tako da sem od nenehnega zbujanja še v formi in mi zagotovo ne bo hudega," pove v smehu.

Med Tajo in deklico, ki bo na svet prijokala čez mesec dni, bo tako kar sedem let razlike. Čeprav je par načrtoval malce večjo razliko v letih, pa sedmih let Ranko ni imel v mislih, nam je razkril: "Nekako sva načrtovala, da bi imela drugega otroka takrat, ko bo Taja stara pet let. To pa zato, ker sem jaz zaradi predstav in snemanj ob večerih velikokrat odsoten. Nataša je morala sama poskrbeti za vse doma in nekako sva razmišljala, da bi bilo lažje imeti drugega otroka takrat, ko bo Taja že večja in bolj samostojna. No, potem pa se je zgodilo, da sva v drugo potrebovala malo več časa, da nama je uspelo zanositi. Evo, zdaj bomo imeli pa sedem let razlike … "

Nataša nosečnost odlično prenaša. Pred kratkim jo je v posteljo položila viroza, sicer pa še vedno kar prekipeva od energije. Porod zdravniki napovedujejo konec maja, natančneje 31. 5., a Ranko pravi, da ima občutek, da bo deklica malce pohitela in jih s svojih prihodom na svet osrečila prej.

Serijo Gorske sanje lahko spremljate na Planet TV od ponedeljka do petka ob 20. uri. Kmalu na spored prihaja še ena serija, ki je ne smete zamuditi, in sicer serija z naslovom Ženska. Več o njej lahko preberete TUKAJ!