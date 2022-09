Prvič po obtožbah o nezvestobi se je z ženo pojavil v javnosti #foto

Pevca Adama Levina so z nasmejano ženo in hčerko ujeli med sprehodom, medtem ko se oglaša vse več žensk, ki trdijo, da jih je osvajal prek družbenih omrežij.

Adam Levine, pevec skupine Maroon 5, in njegova žena, manekenka Behati Prinsloo, sta se v javnosti pojavila prvič, odkar so splet preplavile obtožbe, da je bil Levine nezvest.

Ta je ob izbruhu afere zanikal, da bi imel fizično razmerje s kakšno drugo žensko, priznal pa je, da je pri pogovorih z drugimi ženskami "prestopil mejo". V zadnjih dneh se sicer oglaša vse več žensk, ki trdijo, da je osvajal tudi njih.

Medtem pa so fotografi v sredo ujeli Levina in ženo v Santa Barbari med sprehodom s hčerko in oba sta bila – vsaj za objektive – videti dobre volje.

Foto: Profimedia

Pred tem je revija People poročala, da se trudita rešiti svoj zakon. "Priznal je, kaj je počel za njenim hrbtom in da je to bilo neprimerno. Priznal je, da je bil idiot. Njej pa je zelo hudo," je za revijo People dejal neimenovani vir in dodal, da je manekenka "stoodstotno predana svoji družini" in da noče ločitve.

Foto: Profimedia

Le nekaj dni pred izbruhom afere je sicer Behati Prinsloo razkrila, da z Levinom, s katerim imata dve hčerki, pričakujeta tretjega otroka.

Preberite še: