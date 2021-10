Adam Levine nesramen do oboževalke #video

Pevca Adama Levina je oboževalka želela objeti na odru, a jo je nesramno odrinil in ob tem naredil čudne grimase. Zaradi tega so se na družbenih omrežjih nanj zgrnili žaljivi komentarji. Svojim oboževalcem se je že opravičil.

Adam Levine, pevec skupine Maroon 5, je na dobrodelnem koncertu v New Yorku doživel neprijetno srečanje z oboževalko. Ta je skočila na oder in ga zgrabila za roko. Na oder so prihiteli tudi redarji in jo odvlekli z odra. Pevec je potem izrekel nekaj krepkih besed in otresel svoje roke. Celotna situacija je postala zelo viralna in ob tem so številni ljubitelji skupine Maroon 5 delili komentarje v smislu, da se je Adam Levine odzval neprimerno. "Moral se bo naučiti obnašati. Brez oboževalcev si nihče. Bodi skromen," je le nekaj objav na družbenih omrežjih.

V celotno dogajanje je posegel tudi Levine in se opravičil.

"Vedno sem ljubil in spoštoval vse svoje oboževalce. Brez njih ne bi imel službe in to vedno povem vsem, s katerimi se imam priložnost pogovarjati," je razložil 42-letni pevec na Instagramu.

"Prebral sem številne komentarje, nekateri menijo, da mislim, da sem nad vsemi, da ne spoštujem oboževalcev. Nisem takšen človek. Bila sem prestrašen in ko je človek v šoku, včasih odreagira narobe. Vedeti morate, da tam na odru zgolj opravljam svoje delo. To je tisto, na kar sem ponosen."

Levine, ki je oče dveh otrok in je poročen z manekenko Behati Prinsloo, je svoje sporočilo sklenil z besedami. "Upam, da to vsi razumemo."

