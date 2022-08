Prvi mož Jennifer Lopez: Ne bo ostala z Affleckom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ojani Noa in Jennifer Lopez leta 1997

Ojani Noa in Jennifer Lopez leta 1997 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Kubanec, s katerim je popzvezdnica konec 90. let skočila v svoj prvi zakon, je brez dlake na jeziku spregovoril o svoji nekdanji ženi, ki se je pred kratkim spet poročila.

"Želim jima vse najboljše, a nisem prepričan, da bo trajalo," je o zakonu Jennifer Lopez in Bena Afflecka za Daily Mail dejal njen prvi mož Ojani Noa, s katerim se je poročila februarja 1997 in od njega ločila 11 mesecev pozneje.

"Jen je rada zaljubljena, toda zaročena je bila že šestkrat, Ben pa je njen četrti mož," je izjavil Noa, "jaz sem bil njen mož številka ena in rekla mi je, da sem ljubezen njenega življenja. Ko sva na najino poročno noč ležala v postelji, mi je zatrjevala, da bova za vedno skupaj."

Prvi zakon Jennifer Lopez je trajal 11 mesecev. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Ojani Noa je s Kube v ZDA prebegnil v začetku 90. let, Jennifer Lopez pa je spoznal v neki restavraciji v Miamiju, kjer je delal kot natakar. "Ko sva se zaljubila, je bila že slavna, med najinim zakonom pa je postala megazvezdnica," je dejal, "dolga leta mi je bilo težko govoriti o tem in sem želel le v miru živeti svoje življenje. Vesel sem, da je spet z Benom, a zdi se mi, da to ne bo trajalo."

Izjavil je še, da se bo Jennifer po njegovem mnenju vsaj še nekajkrat poročila: "Mislim, da se ne more ustaliti ob enem moškem. V svojem profesionalnem življenju želi ves čas napredovati, zaradi česar tudi ima tako uspešno kariero, a enako želi ves čas napredovati tudi v zasebnem življenju."

