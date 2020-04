Princ Charles in Camilla praznujeta 15. obletnico poroke

9. aprila 2005 sta se v gradu Windsor poročila princ Charles in Camilla Parker Bowles, ki je po poroki dobila naziv vojvodinja cornwallska.

Njuno letošnjo obletnico poroke je zaznamoval predvsem novi koronavirus. Ne le zato, ker jo zaradi njega praznujeta sama v izolaciji na Škotskem, temveč tudi zato, ker se je Charles z njim okužil. K sreči je občutil le blažje simptome, medtem ko je Camilla, ki je bila v stiku z njim, morala v 14-dnevno samoizolacijo. Ta se je končala ravno pravi čas, da lahko skupaj proslavita obletnico poroke, ob tej priliki pa je nastala tudi fotografija, s katero sta obeležila jubilej.

Mimogrede - njuni terierki Bluebell in Beth, ki sta si prav tako prislužili mesto na fotografiji, sta obe rešenki iz zavetišča.

Razmerje Charles in Camille ima burno preteklost, začelo se je že v 70. letih, a sta ga nato prekinila in se poročila vsak z drugim partnerjem. A privlačnost ni ugasnila in kot so poročali britanski mediji, sta se ponovno zapletla že v času Charlesovega zakona s princeso Diano. Ta se je končal leta 1996, leto prej se je Camilla ločila od Andrewa Parkerja Bowlesa.

Leta 2005 sta se končno poročila in čeprav njunemu zakonu niso vsi napovedovali svetle prihodnosti, se je izkazal za trdnega. Ne nazadnje je Charles s Camillo zdaj poročen že štiri leta dlje, kot je bil z Diano.

