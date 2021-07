Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danijela Martinović je prejšnji teden dopolnila 50 let, rojstnodnevno slavje pa so ji priredili v znani slovenski restavraciji.

Hrvaška pevka Danijela Martinović je v obdobju velikih življenjskih prelomnic. Letos se je po več kot 20 letih zveze razšla s pevcem Petrom Grašom, 15. julija pa je praznovala še pomemben jubilej - 50. rojstni dan.

Okrogli številki primerno namerava praznovati kar cel mesec, je sporočila na Instagramu, kjer namerava svoje najbolj zveste oboževalce tudi obdariti. Eno od slavij so ji priredili v Sloveniji, v restavraciji kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča na dvorcu Zemono, kjer je tudi sicer redna gostja.

Foto: Instagram

Na Instagramu se je tako pohvalila, da ji je Kavčič spekel rojstnodnevno torto, objavila je tudi fotografijo iz fotogeničnega drevoreda, ki vodi do znane restavracije v Vipavski dolini.

"Ko sem davnega leta 1998 prvič prispela na dvorec Zemono, mi je zastal dih in rekla sem, da se tukaj moram fotografirati," je zapisala ob fotografiji, "končno se mi je želja uresničila, in to prav na moj rojstni dan."

