Presenetljivo priznanje Andreja: Bojim se vode #video

Osebni trener Andrej Milutinovič, ki je na pogled prava gora mišic, je v sinočnji oddaji Od težaka do junaka presenetil z iskrenim priznanjem, da se boji vode in da ne zna plavati. Za to je kriva travmatična izkušnja iz otroštva.

"To je nekaj, na kar nisem ponosen, ampak tako pač je. Zaradi travmatične izkušnje iz otroštva se vode bojim in se nikoli nisem naučil plavati in tudi nimam nobene želje po tem, da bi se naučil," je priznal Andrej Milutinovič. Dodal je, da ga v vodo, globljo od metra in pol, kjer lahko še brez težav stoji, ne spravi nihče.

Tadej Bricelj, ki skupaj z Andrejem in voditeljico Jasno Kuljaj prav tako komentira dogajanje v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, se je ob tem malce pošalil, da bi lahko skupaj vendarle poskusila premagati ta strah, in sicer tako, da bi mu Tadej nataknil rokavčke.

Andrej se je na to pošalil nazaj: "Veš, kaj … Mislim, da bi zame bile potrebne kakšne traktorske gume, da bi me držale nad vodo."

Celoten pogovor in Andrejevo priznanje si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.

Že nocoj pa ne zamudite nove epizode šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planet TV. Tekmovalce namreč čaka veliko presenečenje. Ekipi bosta razpadli, tekmovalci pa se bodo primorani začeti boriti vsak zase. Na vrsti bo nova skušnjava, kjer bomo med drugim videli, koliko znanja so si do zdaj pridobili tekmovalci.



Kdo bo zmagovalec dneva in zakaj bo zaskrbljena Marta, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija ob 21.00 na Planet TV!