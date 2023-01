Pornozvezdnik nesposoben za sojenje, kaj bo z obtožbami o posilstvih?

Nekdanjega zvezdnika filmov za odrasle Rona Jeremyja, obtoženega spolnih napadov na več kot 20 žensk, bodo razglasili za nesposobnega za sojenje, ker ima "hudo demenco", je poročal Los Angeles Times.

Vse slabše zdravstveno stanje 69-letnega Jeremyja so potrdili izvedenci tako tožilstva kot Jeremyjeve obrambe in bili so enotnega mnenja, da se Jeremy ne pretvarja. Okrožno tožilstvo je sporočilo, da ga bodo zato prihodnji teden razglasili za nesposobnega za sojenje. "Če se mu stanje ne izboljša, mu ne bomo mogli soditi," so pojasnili, "kazenski postopki so odloženi, dokler velja za nesposobnega, v tem času se tudi ne more izreči za krivega ali se dogovoriti za poravnavo z žrtvami."

Lianne Young, nekdanja pornoigralka in ena od žensk, ki so Jeremyja obtožile posilstva, je za Los Angeles Times dejala, da je "nekako otopela" ob novici, da sojenja zelo verjetno ne bo. Ob tem je poudarila, da je kljub temu zadovoljna, da se je začelo govoriti o pogosto spregledani temi - spolnem nasilju v pornoindustriji.

"Zdaj bo vse odvisno od javnega mnenja in javnost je Rona vedno dojemala kot boga," je dejala, "s tem bi lahko drugim nasilnežem dali signal, da za takšne zločine ne bodo kaznovani."

Proti Jeremyju so avgusta 2021 vložili obtožnico, ki ga v več kot 30 točkah bremeni spolnih napadov na več kot 20 žensk. Zločini naj bi se dogajali v obdobju 16 let, nazadnje v začetku leta 2020, njegove domnevne žrtve pa so imele od 15 do 54 let.

