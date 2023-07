Po sedmih letih se vojna ločencev bliža koncu

Igralca Brad Pitt in Angelina Jolie sta bila poročena med letoma 2014 in 2019, spoznala pa sta se na snemanju filma Gospod Smith leta 2004.

Dokumenti, vloženi prejšnji teden, nakazujejo, da se oba strinjata z mediacijo kot alternativno metodo reševanja spora glede posestva v Franciji Chateau Miraval.

Joliejeva je svoj delež prodala ruskemu oligarhu

59-letni Brad Pitt je za posestvo imenoval začasnega skrbnika, da bi rešil vojno med njim in Rusi, ki jim je 48-letna Angelina Jolie prodala svoj delež. Cilj te poteze je, kot pravi Pitt, zaščititi zelo uspešno vinsko podjetje, ki ga je zgradil v sodelovanju s francoskimi vinarji družine Perrin. Skrbnik bo vinograd obiskal in ocenil njegovo vodenje ter sčasoma olajšal pogajanja med Pittom in družbo Nouvel, ki ji je Joliejeva prodala svoj delež.

Novico je za omenjeni portal potrdil tudi vir iz Francije, ki je zapisal: "Glede na spor med Nouvel LLC (pod nadzorom Yurija Sheflerja) in Mondo Bongo LLC (pod nadzorom Brada Pitta) sta Chateau Miraval in njegov direktor zahtevala in dosegla imenovanje začasnega skrbnika z namenom, da se podjetju in direktorju omoči nadaljnja rast poslovanja in njegovega partnerstva z družino Perrin, dokler ta spor ne bo rešen."

Leta 2014 sta se na posesti poročila

1.300 hektarjev veliko posest v južni Franciji sta zvezdnika kupila leta 2008, z vinarstvom pa sta se začela ukvarjati leta 2013. Leta 2014 sta se na posesti tudi poročila.

Pitt je leta 2022 proti nekdanji ženi sprožil pravni postopek, ker je svoj delež posestva prodala ruskemu oligarhu Yuriju Sheflerju. Upal je namreč, da bo njen delež odkupil sam, zato si zdaj prizadeva za razveljavitev prodaje. Odvetniki družbe Nouvel medtem trdijo, da Pitt vinski posel uporablja kot svojo "blagajno za svoje osebne projekte", za kar od njega zahtevajo 350 milijonov dolarjev odškodnine.

Joliejeva je delež prodala podjetju Nouvel, saj ji je bilo po prepiru na zasebnem letalu, ki je leta 2016 končal njen zakon s Pittom, neudobno biti vpletena v prodajo alkohola.

