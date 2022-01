Plesalka Nadiya Bychkova ponovno samska

Britanski spletni časnik MailOnline poroča, da je 32-letna Nadiya Bychkova ponovno samska. Z dolgoletnim partnerjem, nogometašem Matijo Škarabotom, sta se namreč po dolgoletnem razmerju razšla. Vzrok naj bi bila zveza na daljavo. Nadiya namreč zaradi šova živi v Veliki Britaniji, on pa ostaja v Sloveniji, zato se zveza ni obnesla. Skupaj imata petletno hčer Milo, zaradi katere ostajata v dobrih odnosih.

Nadiya v zadnjih tednih ni več nosila svojega diamantnega zaročnega prstana, prav tako pa par že nekaj časa ni medsebojno komuniciral na družbenih omrežjih. V preteklih letih je Nadiya svojo ljubezen in občudovanje do Matije delila s svojimi 129 tisoč sledilci na Instagramu. Odkar sta se razšla, se je zvezdnica vzdržala objav o svojem osebnem življenju.

Britanski časnik pa tudi piše, da se je med Nadiyo in Danom Walkerjem, njenim soplesalcem in britanskim voditeljem jutranjega programa, stkalo tesno prijateljstvo. Novice, povezane z njima, redno objavljata na Instagramu. Novembra je Dan na večerji srečal Nadiyino "prelepo mamo in hčerko". Dan je že 21 let poročen s Sarah in ima z njo tudi tri otroke.

Med drugim britanski časnik piše tudi o tem, da je Nadiya zlomila srce fantu, profesionalnemu plesalcu Mihi Vodičarju, ko je nenadoma prekinila njuno romanco in začela hoditi s Petrom Klincem, ki ga je spoznala med nastopanjem v slovenskem šovu.

