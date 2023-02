"Pepelka" Jane Fonda na operni ples prišla v izposojeni obleki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jane Fonda in Richard Lugner na opernem plesu, vrhuncu sezone dunajskih plesov

Jane Fonda in Richard Lugner na opernem plesu, vrhuncu sezone dunajskih plesov Foto: Guliverimage

Ameriška igralka in aktivistka, ki je bila na letošnjem opernem plesu na Dunaju gostja poslovneža Richarda Lugnerja, si za to priložnost ni kupila nove oprave, ampak si je tako obleko kot nakit izposodila.

"Takega plesanja v ZDA ne vidiš," je 85-letna Jane Fonda za Kronen Zeitung povedala ob opernem plesu na Dunaju, kamor je prišla na povabilo (in ob plačilu) 90-letnega Richarda Lugnerja, samosvojega avstrijskega poslovneža, znanega po tem, da si vsako leto za ples omisli novo zvezdniško spremljevalko.

Foto: Guliverimage

Fonda je še pred plesom dvignila prah, ko je povedala, da sploh ni vedela, na kakšen dogodek je povabljena, in da je mislila, da bo šlo za operno predstavo. Nato je še bolj razburila s pripombami o pokrovitelju dogodka, naftni družbi OMV, češ da so naftna podjetja zločinci in da bi se morala dunajska opera odpovedati denarju, ki prihaja iz naftne industrije.

Foto: Guliverimage

V okoljevarstvenem slogu je bila tudi njena oprava za ples, saj je prišla v izposojeni obleki, prav tako izposojen je bil nakit, so poročali avstrijski mediji. "Počutim se kot Pepelka," je izjavila igralka, ki se sama sicer ni želela zavrteti, ker naj bi bila za kaj takega prestara, s plesa pa je odšla precej hitro, ker je morala že zgodaj ujeti polet nazaj domov. Kljub temu je bil Lugner s svojo letošnjo spremljevalko zadovoljen, za Kronen Zeitung je dejal, da je bila "odlična gostja".

