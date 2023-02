Jane Fonda pred dunajskim opernim plesom: To so zločinci

"Če bi vedela, da je sponzor dogodka OMV, ne bi prišla," je na novinarski konferenci pred nocojšnjim opernim plesom na Dunaju izjavila ameriška igralka in aktivistka Jane Fonda, "proizvajalci fosilnih goriv so zločinci, morijo ljudi, ubijajo planet."

"Prosim, prepričajte svojo operno hišo, naj preneha jemati denar od naftnih podjetij," je nadaljevala, "to je velika umetniška institucija, dragocen biser."

Foto: Guliverimage

85-letno igralko je na operni ples povabil 90-letni avstrijski podjetnik Richard Lugner, znan po običaju, da kot spremljevalke za ples najema zvezdnice in jim za to tudi plača. Fonda je priznala, da je povabilo sprejela, ker ji je za to dobro plačal. "Potrebujem denar," je dejala in dodala, da mora pač plačati račune.

Koliko ji je Lugner plačal, ni znano, višine zneskov ni razkrival niti v preteklosti, ko so ga na operni ples med drugim spremljale Pamela Anderson, Elle MacPherson, Paris Hilton, Sophia Loren in Kim Kardashian.

Foto: Guliverimage

Jane Fonda je še priznala, da pravzaprav ni vedela, na kakšen dogodek prihaja. Predvidevala je, da si bo ogledala operno predstavo, šele pozneje pa izvedela, da gre za ples. Poudarila je, da se na plesišču ne bo zavrtela, ker ima "umetno ramo, umetna kolka in umetni koleni." Pristavila je še: "Stara sem in bi lahko razpadla."

