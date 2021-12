Penelope Cruz otrokoma ne dovoli uporabljati družbenih omrežij

47-letna igralka Penelope Cruz je med intervjujem za CBS Sunday Morning dejala, da "obstaja nekaj, kar ni smiselno in še posebej vpliva na mlajše generacije". "Zelo mi je hudo za tiste, ki so zdaj najstniki," je dejala. "To je skoraj tako, kot da bi ves svet na njih izvajal nekakšen eksperiment. 'Oh, poglejmo, kaj se zgodi, če izpostaviš 12-letnika tolikšni količini tehnologije.'"

Zvezdnica filma Vzporedni materi pravi, da sama uporablja družbena omrežja "na zelo previden način", a ko gre za mlade, zanje ni zaščite. "Ne vemo točno, kaj pomeni to za razvoj možganov in kako to vpliva na njihov pogled, kdo so. Zdaj je veliko preveč stvari, ki jih mi nismo imeli v otroštvu."

Foto: Reuters

Njena otroka še nimata pametnih telefonov. Priznala je, da je do njiju zelo stroga pri uporabi tehnologije: "Včasih si pogledamo kakšen film ali risanko. Kako naj jima ne dovolim gledati filmov? To so bili eni najsrečnejših trenutkov mojega odraščanja."

"Brez družbenih omrežij vsaj do 16. leta," je dejala.