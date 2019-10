Oprah iskreno: V oddaji sem gostila preveč uničenih ljudi, da bi hotela imeti otroke

Legendarna televizijska voditeljica in medijska lastnica Oprah Winfrey se s svojim dolgoletnim partnerjem nikoli ni poročila, prav tako nimata otrok. Ne zato, ker jih ne bi mogla imeti, temveč ker jih ni hotela. "V svoji oddaji sem govorila s preveč uničenimi ljudmi, ki so bili takšni, ker se njihove mame in očetje niso zavedali, kako pomembno delo je starševstvo," je priznala.

Za najnovejšo izdajo revije People se je ena od najbolj znanih ameriških televizijskih osebnosti iskreno razgovorila o tem, zakaj se z dolgoletnim partnerjem Stedmanom Grahamom nikoli nista poročila in zakaj nista imela otrok. Par, ki se je spoznal leta 1986, se je leta 1992 zaročil, a Oprah in Stedman se nista nikoli sprehodila do oltarja.

Oba sta si namreč iskreno priznala, da bi to zanju kot za par spremenilo vse. In da obstaja velika verjetnost, da bi se zaradi različnih pogledov na zakon lahko celo razšla.

"Včasih sem delala po 17 ur na dan, tako kot moji producenti, in potem sem prišla domov k mojima kužkoma in Stedmanu, ki mi je vedno pustil, da sem bila to, kar sem čutila, da v tem svetu moram biti," je povedala 65-letna zvezdnica in dodala, da njen izbranec od nje nikoli ni zahteval gospodinjenja ali večerje na mizi ali pa si želel, da bi manj delala in bila več doma. Kar pa bi se, če bi se resnično poročila, lahko hitro spremenilo.

"Zato se nikakor nisem mogla pripraviti do poroke. Čeprav je on zelo tradicionalen moški, ki je pristal v zelo netradicionalnem razmerju. A če sem ostala v razmerju, sem temu lahko bila kos, če bi postala njegova žena, bi morala igrati po nekih drugih pravilih, kar pa se ne bi dobro končalo," je dodala.

Foto: Getty Images A to, da nista bila poročena, ni bil razlog, da se nista odločila za otroke. Na neki točki se je voditeljica celo poigravala z mislijo o materinstvu in naraščaju, a je nato sklenila, da preprosto ni iz pravega testa za mamo.

"Tista leta, ko sem ustvarjala The Oprah Show, sem se zavedela, kako velika odgovornost je materinstvo. In koliko žrtvovanja zahteva. V svoji oddaji sem govorila s preveč uničenimi ljudmi, ki so bili takšni, ker se njihove mame in očetje niso zavedali, kako pomembno delo je starševstvo," je priznala.

Prav tako je povedala, da z dojenčki oziroma malčki ni nikoli prav dobro shajala, saj ne znajo povedati, kaj potrebujejo oziroma kaj želijo. Sama pa te materinske intuicije, s katero bi prepoznala, kako pravilno ravnati, preprosto nima, je še povedala. Tako ji je že od nekdaj ljubše v družbi starejših otrok, ki jasno izražajo svoja čustva in potrebe.

Odločitve, da se nikoli ni poročila ter da nima otrok, tako ne obžaluje. Verjame, da je ravnala prav.