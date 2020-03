Od striženja do ljubezenskih izzivov – vse to slavni počnejo v izolaciji #video

Te dni je tudi ogromno Američanov zaprtih v svoje domove, kajti ZDA so od včeraj največje žarišče okužbe z novim koronavirusom – po številu obolelih so namreč prehitele Italijo in Kitajsko. V izolaciji so tako pristali tudi mnogi zvezdniki, ki na svojih Instagramih sledilce redno obveščajo o svojem početju.