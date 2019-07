Oboževalci razburjeni: Lady Gaga ima novega moškega in to ni Bradley #video

Po spletu so zaokrožile fotografije pevke Lady Gaga, na katerih poljublja temnolasega moškega. Tuji mediji so kmalu ugotovili njegovo identiteto – gre za njenega tonskega mojstra Dana Hortona. Dejstvo, da je zvezdnica pristala v objemu drugega, ne soigralca iz filma Zvezda je rojena Bradleyja Cooperja, je močno vznemirilo njene oboževalce.

Vse odkar sta Lady Gaga in Bradley Cooper več kot prepričljivo odigrala zaljubljenca Ally in Jacksona v romantični glasbeni drami Zvezda je rojena, so njuni oboževalci navijali za to, da bi tudi v resničnem življenju pristala skupaj. Pa čeprav je bil v času predvajanja in promoviranja filma Bradley še v razmerju s postavno rusko manekenko Irino Shayk. In kljub temu, da sta oba, tako Lady Gaga kot Bradley, ves čas poudarjala, da sta le prijatelja.

Ko sta tako pred dvema mesecema Bradley in Irina naznanila, da se po štirih letih zveze razhajata, so bili privrženci filma še bolj prepričani o tem, da se je med pevko in igralcem razvila prava ljubezen. Menili so, da je le vprašanje časa, kdaj bosta svojo zvezo nehala skrivati pred svetom.

Everything to Know About Lady Gaga's Rumored New Boyfriend, Audio Engineer Dan Horton https://t.co/hhASUT2M3b — People (@people) July 30, 2019

Lady Gaga pristala v objemu svojega tonskega mojstra

A namesto priznanja, da sta Lady Gaga in Bradley Cooper par, so dobili nekaj povsem drugega. Paparaci portala People so v svoje objektive ujeli pevko, medtem ko poljublja temnolasega moškega, za katerega se je izkazalo, da je njen tonski mojster Dan Horton. Z njim pevka na svojih turnejah in pri snemanjih novih albumov sodeluje že nekaj časa, a romantična iskrica med njima je po poročanju virov preskočila šele pred kratkim.

"Dan je zares prijazen možakar in vesela je, da lahko zdaj z njim čas preživlja tudi zasebno, ne le poslovno. Vse skupaj je toliko lažje, ker sta pred tem delala skupaj," je za E! News razkril anonimni vir, ki je blizu pevki. "Prav tako je vesela, da je novica o njeni novi romanci prišla v javnost, saj se jima zdaj ne bo treba več skrivati. Z njim si namreč želi oditi na zmenek in početi stvari, ki jih rada počne. Do zdaj sta namreč čas preživljala doma ali v studiu. Z njim se trenutno zabava in čas bo pokazal, kako se bodo razvile stvari med njima."

Lady Gaga was spotted kissing her new boyfriend, Dan Horton in LA! 😍 pic.twitter.com/xrIjipepeT — Music News Facts (@musicnews_facts) July 30, 2019

Oboževalci razburjeni, ker ni z Bradleyjem

Ko je novica o pevkinem novem fantu zaokrožila po svetovnem spletu, so svoja občutenja – večinoma nič kaj pozitivna – njeni oboževalci izlili na Twitter. Mnogi so užaloščeni, razočarani in jezni, ker ni pristala z Bradleyjem. Spet drugi se tolažijo tako, da si dopovedujejo, da je vse skupaj zgolj krinka in da se v resnici na skrivaj videva z Bradleyjem.

"Paparaci so po naključju ujeli ta dva skupaj. Ne morem, da ne bi pomislila: ali je bilo to dogovorjeno? Bolj očitnega PR-ja pa še ne …" se je glasil eden od tvitov, drugi pa: "Nikoli do zdaj se ni tako javno kazala s preteklimi fanti." Nekateri so družbeno omrežje preplavili z zabavnimi GIF-i, ki so jasno kazali na njihova občutja in mnenja ob novici o njenem novem fantu.

Zvezdnica se za zdaj na fotografije, na katerih poljublja svojega spremljevalca, še ni odzvala. Tako tudi še ni potrdila, da je Dan Horton zares njen novi fant.

This ain’t Bradley pic.twitter.com/gJ3w8PgzH2 — why does spn have to end (@the100_spn_loki) July 31, 2019