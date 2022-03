Od New Yorka do Milana in Pariza: v zadnjih tednih je superzvezdnica Rihanna na praktično vsakem velikem modnem dogodku in vsakič pritegne pozornost s svojo opravo. Potem ko je prvih nekaj mesecev nosečnosti to skrivala in nosila ohlapna oblačila, je njen nosečniški trebuh zdaj vedno v prvem planu.

Še posebej drzno opravo je izbrala za torkovo revijo modne hiše Dior na pariškem tednu mode, kamor je prišla oblečena le v črno spodnje perilo in povsem prosojno mrežasto obleko.

Foto: Profimedia

Rihannini nosečniški stajlingi so sprožili nemalo komentarjev v javnosti, mnogo je tudi negativnih, češ da se oblači prostaško in da bi morala biti kot bodoča mama bolj zadržana. Sama pa je dušebrižnikom hitro sporočila, da ji je za takšne opazke prav malo mar.

Za Refinery29 je povedala, da se namenoma oblači provokativno: "Ko ženske zanosijo, jim družba zapoveduje, da ne smejo in ne morejo biti seksi, da morajo svoj seksapil skrivati. Jaz v to ne verjamem in zdaj nosim oblačila, za katera pred nosečnostjo nisem bila dovolj samozavestna. Več ko obleka razkriva, boljša je."

