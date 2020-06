Norma Korošec in Bernard Brščič sta dobila sina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekonomist in ustanovitelj stranke Domovinska liga Bernard Brščič ter aktivistka in kandidatka te stranke na evropskih volitvah Norma Korošec sta povila sina Leonarda, je na Twitterju objavil novinar Bojan Požar.

46-letni Brščič in dobrih 20 let mlajša Koroščeva sta se poročila januarja letos. Brščič je bil pred tem že poročen, v prejšnjem zakonu so se mu rodile tri hčerke.