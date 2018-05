Nezgoda na rdeči preprogi: pred fotografi ostala v spodnjicah #video

Yulia Rybakova, ruska 'plus size' manekenka, kot čez lužo imenujejo modele močnejše postave, je na svojem profilu na Instagramu objavila videoposnetek nič kaj prijetne situacije, ki se ji je pripetila na rdeči preprogi festivala v Cannesu. Potem ko ji je nekdo stopil na vlečko, je ostala brez spodnjega dela obleke in se pred fotografi znašla zgolj in samo v spodnjicah.

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 21, 2018 at 3:24am PDT

Tudi na najslavnejših rdečih preprogah se lahko zgodi marsikaj. Zdrsi, padci, ponesrečeni izrazi na fotografijah, ponoreli oboževalci, ki se nekako prerinejo mimo strogih varnostnikov in se vržejo svojemu vzorniku v objem. Pogosto pa se zgodi tudi kakšna nezgoda z dragimi oblačili.

Prav to se je pripetilo ruski manekenki z oblinami Yulii Rybakovi, ki se je festivala v Cannesu udeležila v dolgi rdeči obleki. Medtem ko jo pozirala za fotografe, ji je mimoidoči stopil na dolgo vlečko, in ko je Yulia hotela stopiti naprej, je ostala brez spodnjega dela obleke. Neznanec ji je nato krilo pobral in ji ga znova namestil na svoje mesto.

Video nezgode je celo sama objavila na svojem profilu na Instagramu, a nekaj sledilcev ji je pod objavo očitalo, da je bilo vse skupaj zrežirano. In da je manekenka, ki je znana po svojih bujnih oblinah, hotela le opozoriti nase in dobiti nekaj dodatne publicitete.

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 18, 2018 at 6:31am PDT

Yulia Rybakova sicer sodi v kategorijo 'plus size' modelov, ki s ponosom kažejo nekaj dodatnih kilogramov in bujne obline.



Ravno nasprotno pa si za manj kilogramov prizadevajo tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki je na sporedu od torka do petka ob 21.00 na Planet TV.



Danes se bodo tekmovalci preizkusili v novem, malce drugačnem športu. Katerem in kako jim bo šlo od rok, preverite že nocoj ob 21. uri na Planet TV.