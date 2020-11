Nenavadni spletni izziv: Grizenje plastične embalaže soka #video

Mnoge bizarne izzive smo že videli na družbenih omrežjih v preteklih letih. Od polivanja z ledeno mrzlo vodo, uživanja najbolj pekočih čilijev na svetu, do sesanja kozarcev in steklenic zaradi efekta povečanja ustnic, in še bi lahko naštevali.

Pred časom pa je po TikToku in Instagramu zakrožil nov izziv, ki se mu reče Apple Juice Challenge, kar v prevodu pomeni izziv jabolčnega soka, poroča portal Hitc. V središču izziva je sok znamke Martinelli’s, katerega embalaža naj bi, če ugrizneš vanjo, ustvarila enak zvok kot ugriz v čisto pravo jabolko. Kar so seveda mnogi Američani – gre namreč za njihovo blagovno znamko, ko jo je po svetu težko dobiti – morali preizkusiti, pri čemer so se posneli in videe pod ključnikom #applejuicechallenge objavljali na družbenih omrežjih. Tako je nastal nov izziv, s katerim so si številni, ki so v izolaciji zaradi novega koronavirusa, krajšali čas in se vsaj malo nasmejali.

Nekaj posnetkov z Instagrama si lahko ogledate v videih spodaj.

Preberite tudi: