Nekdanje dekle princa Harryja blestelo na rdeči preprogi #foto

Vse odkar se je pred slabimi štirimi leti razšla s princem Harryjem, se je Cressida Bonas držala stran od javnosti, saj ji pretirana pozornost že v razmerju s princem ni ustrezala.

Prav to naj bi bil namreč tudi glavni razlog za njun razhod: preveč pritiskov in pozornosti, ker je Harry britanski princ in poleg Williama velik ljubljenec ne le britanske, temveč tudi svetovne javnosti.

Hoče dokazati, da je več kot Harryjeva bivša

"Ko vas enkrat vstavijo v ta kalup, se je tega nemogoče rešiti. Vedno si znana samo kot prinčevo dekle," je razkrila v enem od lanskih intervjujev in dodala: "Nekatere možnosti so za vedno ukinjene in to te frustrira. Tako so me gledali tudi po tem, ko sva se razšla. Dvakrat bolj se moram truditi v svojem poslu, da bi dokazala, da sem več kot nekdanje dekle princa Harryja."

Sinoči pa se je po dolgem času spet pojavila na rdeči preprogi, kjer je bila glavna tarča fotografov. Angleška manekenka in igralka je bila videti čudovito v črni do tal segajoči obleki, s katero se je poklonila gibanju Time's Up, ki poziva vse žrtve spolnega nadlegovanja in zlorab, naj spregovorijo in tej premočno zakoreninjeni praksi naredijo konec.

Srečala se bosta na poroki

Cressida in Harry sta bila par dve leti, nato pa so se leta 2014 njune poti razšle. Britanski mediji poročajo, da nista ohranila stikov, a se boste hočeš nočeš srečala oktobra letos, ko se poroči prinčeva sestrična, princesa Eugenie. Ta je hkrati tudi Cressidina dolgoletna in nadvse dobra prijateljica, Eugenie pa naj bi jo celo izbrala za eno od družic.

A še prej se bo Harry poročil s svojo novo izbranko Meghan Markle, s katero bosta v zakonski jarem skočila 19. maja.