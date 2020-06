Ne samo kraljica Elizabeta, tudi skupina Queen s svojimi znamkami #video

(video Reuters)

Prihodnji mesec bo šel v prodajo set trinajstih različnih znamk, ki bo prikazoval naslovnice najbolj priljubljenih albumov skupine Queen, fotografije z ekstravagantnih nastopov in njihovo prvo studijsko fotografiranje iz leta 1974.

Bobnar skupine Roger Taylor je povedal, da je to zanje velika čast. Kitarist Brian May je dodal, da so pred 50 leti začeli uresničevati nemogoče sanje. Povedal je, da se mu zdi danes položaj, v katerem so se znašli, čuden: "Postali smo nacionalna institucija!"

Tretja glasbena skupina z znamko

Rock skupina Queen je sicer šele tretja glasbena skupina v Veliki Britaniji s svojo znamko. Leta 2007 so izdali znamke v čast glasbeni skupini Beatles, leta 2016 pa v čast skupini Pink Floyd.

Zgodba Queenov nesmrtna v filmu

Zgodbo glasbene skupine Queen so ovekovečili tudi v filmu Bohemian Rhapsody iz leta 2018, ki je prejel kar štiri oskarje. Med drugim ga je za glavno moško vlogo prejel Rami Malek, ki je zaigral Freddieja Mercuryja.