Najstniški idol iskreno o drogah: na "norih gobah" si je odgriznil vrh jezika

Harry Styles, ki je zaslovel kot član skupine One Direction, je pred izidom svojega drugega samostojnega albuma o njegovem nastanku spregovoril v iskrenem intervjuju za septembrsko izdajo glasbene revije Rolling Stone. "Govori o seksu in žalosti," je 25-letnik opisal album, ki bo nosil naslov HS2.

V intervjuju je brez zadržkov povedal, da so snemanje skladb spremljali droge in alkohol. "Vzeli smo 'nore gobe', legli v travo in na soncu poslušali McCartneyjev album Ram," je dejal, ko je novinarju razkazoval studio v Malibuju, kjer je snemal: "Tukaj sem stal, ko smo bili na gobah, in si odgriznil vrh jezika. Poskušal sem peti, medtem ko mi je iz ust lila kri. 'Gobe in kri', to bi bil lahko naslov albuma."

Izognil se ni niti vprašanju, ali bi bil pripravljen znova sodelovati s preostalimi kolegi iz One Direction. Čeprav je trenutno osredotočen na samostojno glasbeno kariero, te možnosti ne izključuje: "Če pride trenutek, ko si bomo to vsi želeli, bo to priložnost, da to storimo. Medtem pa resnično uživam v ustvarjanju glasbe in eksperimentiranju."

