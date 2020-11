Na zvezdnikovem domu morali posredovati gasilci

"Ni bilo požara in vsi so v redu," so za Yahoo Entertainement povedali tiskovni predstavniki Denzela Washingtona. Dim se je namreč valil iz ene od peči, na kateri je bil pred kratkim opravljen servis, a k sreči ni zagorela.

Gasilci so ob prihodu celotno vilo pregledali s posebnimi kamerami, da so našli izvor težave, odklopili napravo, iz katere se je valil dim, in nato odločili, da se je v hišo varno vrniti. "Ni bilo poškodovanih in stanovalci so se lahko vrnili v svoj dom," poročilo gasilcev navaja omenjeni portal.

Ali je bil igralec v času neljubega dogodka doma ali ne, ni znano. V vili biva skupaj z ženo Pauletto, s katero imata štiri odrasle otroke. Eden od njih, igralec John David Washington, se je letos med epidemijo novega koronavirusa vrnila domov, tako da začasno živi pri slavnem očetu in mami.

