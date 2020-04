Slavna voditeljica zaradi intervjuja z Denzelom Washingtonom pretresena

Ameriška novinarka, TV-voditeljica in pisateljica Katie Couric je v nedavnem podcastu spregovorila o neprijetnem intervjuju z igralcem Denzelom Washingtonom, ki ga je imela leta 2004, ob predstavitvi njegovega filma Mandžurski kandidat.

Washington se je po njenem mnenju obnašal neprimerno in ni imel razloga, da je na njena vprašanja odgovarjal tako odrezavo.

"Mislim, da nisem naredila nič narobe, sploh ne vem, kaj se je zgodilo," je razkrila v podcastu Everything Iconic with Danny Pellegrino. "Obožujem Denzela, je eden mojih najljubših igralcev, a spomnim se, da sem s tega intervjuja odšla pretresena in z občutkom, da se je spravil name iz neznanega razloga."

Katie Couric se nerada spominja intervjuja z Denezelom iz leta 2004. Foto: Getty Images

"Jaz nisem človek iz Hollywooda, ne vem, kdo so to"

Ker je Mandžurski kandidat politični triler, se je Couricova med intervjujem hotela dotakniti politike, a jo je Washington lovil za vsako besedo, jo prekinjal in pokroviteljsko popravljal.

Voditeljica ga je najprej vprašala, ali se strinja s tem, da bi se morali "ljudje iz Hollywooda držati igranja", na kar se je Washington odzval z besedami: "Kot prvo, ne vem, kdo so ti ljudje iz Hollywooda. Hollywood je mesto, ki ima nekaj zvezd na pločniku. Nikogar ne poznam od tam. Jaz nisem človek iz Hollywooda, ne vem, kdo so to."

Vse skupaj se je še bolj zapletlo, ko je Couricova hotela drugače postaviti vprašanje: "Ste eden tistih ljudi, ki ..." Igralec jo je spet prekinil in rekel: "Poglejte se. Ali sem eden tistih ljudi? Ni to zanimivo?" Ko je hotela razložiti svoje vprašanje, ji je spet skočil v besedo: "Slišal sem vas. Ali sem eden tistih ljudi? Ne, nisem." Ni se končalo tu. Vprašanje je hotela ponovno postaviti drugače: "Ste igralec, ki se raje ne bi ..." Ponovno jo je prekinil: "Ne, tudi to nisem. Sem človek in moje delo je igranje."

Kot kaže, ga je kasneje zaradi takšnega obnašanja vseeno malce zapekla vest, saj je dobrodelni organizaciji Couricove za boj proti raku napisal velikodušen ček, kar je vzela kot nekakšno opravičilo, je še razkrila v podcastu. "Mislim, da je imel res slab dan," je dodala.

