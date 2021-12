Na Pirellijevem koledarju namesto golih žensk glasbeniki #foto

Cher, Rita Ora, Iggy Pop, Jennifer Hudson in drugi glasbeniki so na Pirellijevem koledarju za leto 2022. V svoj objektiv jih je ujel kanadski rocker in fotograf Bryan Adams.

Znameniti koledar je izšel v ponedeljek v Milanu, a žal se njegove predstavitve ni mogel udeležiti Bryan Adams, saj so ob njegovem prihodu v Italijo ugotovili, da je okužen z novim koronavirusom – že drugič v enem mesecu. Kljub temu je 62-letni zvezdnik zbrane pozdravil po videopovezavi.

Koledar nosi ime Na cesti, na njem pa je želel avtor pokazati dan glasbenika na turneji. Cher in Iggyja Popa je ujel v garderobi, Rito Oro v kadi, ameriško raperko Saweetie med potiskanjem kovčka, Jennifer Hudson pa v hotelski sobi, obkroženo z rožami.

Foto: Reuters

Raper Bohan Phoenix pozira na klavirju, fotografija glasbenika Grimesa pa je postavljena v futuristično okolje.

Nastopa tudi Adams. Fotografije je posnel lani poleti v Los Angelesu, na italijanskem otoku Capri in v Kanadi.

Foto: Reuters "Domišljija ima veliko vlogo pri poskusu ustvarjanja nečesa, kar daje vtis, da bi lahko bilo resnično. Predvsem pa je videti glamurozno," je dejal Adams.

Foto: Reuters

Glasbenik, ki je najbolj znan po uspešnicah Summer of 69 in Everything I Do I Do It For You, je fotografiral tudi Micka Jaggerja in Naomi Campell, pa tudi britansko kraljico.

Foto: Reuters

Pirelli je svoj koledar prvič predstavil v 60. letih prejšnjega stoletja. Natisnjen je v omejeni izdaji. V zadnjih letih so se od podob pomanjkljivo oblečenih manekenk premaknili k bolj umetniškim temam.

