Na kraljevi poroki so dobili darila, zdaj jih prodajajo na eBayu

Znotraj obzidja Windsorskega gradu si je kraljevo poroko princa Harryja in Meghan Markle ogledalo več kot dva tisoč ljudi, izbrani srečneži pa so pri tem dobili vrečko z darili mladoporočencev. Nekateri so v tem takoj videli priložnost za hiter zaslužek.

Princ Harry in Meghan Markle sta v soboto poskrbela, da so tudi njuni oboževalci znotraj obzidja Windsorskega gradu, kjer so na poroko čakali že od 9. ure zjutraj, dobili nekaj, kar jih bo lahko spominjalo na njun poseben dan.

Med 1.200 ljudi, ki so stali pred kapelo svetega Jurija, so razdelili vrečke z darili in spominki, vendar pa njune posebne geste niso vsi cenili, kot bi bilo pričakovati. Vsaj šest ljudi se je odločilo, da bodo svojo vrečko prodali prek eBaya, zanjo pa mastno zaračunali.

Cena ene vrečke se na tem spletnem portalu giblje od 225 do 560 evrov, v njej pa so plastenka vode, kupon z 20-odstotnim popustom za trgovino s spominki v Windsorju, magnetek za hladilnik, spominsko pecivo ter čokoladni kovanec z začetnicami Harryja in Meghan.

Daily Mail pa poroča, da je ponudb kraljevih vrečk vrečk na spletu še več, cene pa še bolj vrtoglave - tudi po tisoč evrov na vrečko.