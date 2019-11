Mlada poslanka utišala starejšega kolega: Je že v redu, stari

"Ok, boomer," se je v izvirniku glasil stavek, s katerim je 25-letna poslanka Chlöe Swarbrick na hitro utišala od sebe starejšega poslanskega kolega Todda Mullerja, ki je na vsak način hotel prekiniti njen govor o podnebnih spremembah.

''Ok, boomer'' je sicer viralni izraz, ki ga na družbenih omrežjih že kar nekaj časa mlajša generacija tako imenovanih milenijcev uporablja za starejše od sebe (za generacijo X in babyboom generacijo). Z njim želijo poudariti, da starejše generacije ne razumejo ne njih ne njihovih pogledov na svet kot tudi ne njihovega izrazoslovja.

Ker je ravno govorila o tem, kako bo njena generacija, ki se je drži ime milenijci (gre za ljudi, rojene med letoma 1980 in 2001), čez 30 let občutila podnebne spremembe, če ne znižamo ogljičnega odtisa v okolju, se je njena opazka "boomer" nanašala na starost njenega kar nekaj let starejšega poslanskega kolega.

Za "babyboomerje" sicer veljajo osebe, rojene med letoma 1946 in 1964. Izraz prihaja iz ameriškega okolja in poimenuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. Tej je sledila nova generacija, poimenovana generacija X, kamor sodijo ljudje, rojeni med letoma 1966 in 1980. Takrat je šlo za čas večjih sprememb, tudi na področju vrednot, dogajalo se je več ločitev, otroci pa so bili vzgajani z malce manj nadzora.

Ker je sejo prenašala tudi ena od novozelandskih televizij, je njena opazka kmalu pristala na spletu. Na družbenih omrežjih pa so se prepletala različna mnenja. Nekaterim se je namreč stavek "Je že v redu, stari" zdel zabaven in so v njem videli priložnost za malo ustvarjalne zabave. Twitter so tako preplavili mnogi zabavni videi in fotografije na račun stavka "Ok, boomer."

A spet drugim se je izrazoslovje poslanke Swarbrick zdelo povsem neprimerno za politično institucijo oziroma žaljivo nasploh. Očitali so ji, da je starostno diskriminatorna.

Sama je na svojem profilu na Facebooku zapisala: "Danes sem spoznala, da če se šaljivo obregneš ob nekoga glede njegovih let, medtem ko te ta prekinja, ko govoriš o vplivu podnebnih sprememb na tvojo generacijo, in pri tem uporabiš povsem točen izraz njegove generacije, to nekatere ljudi močno razjezi." Dodala je še, da je očitno tudi pošel ves smisel za humor.

Na Twitterju se je oglasil tudi Muller, ki ga je Swarbrickova utišala. "Sprašujem se, ali bo leta 2050 Chlöe Swarbrick, ki bo takrat sredi svojih petdesetih, še vedno milenijska sila za spremembe ali bo na tiho priznala, da je generacija X vendarle imela prav glede kakšnih stvari. Jaz bom seveda takrat osredotočen predvsem na svojo naslednjo skodelico čaja."