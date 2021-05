Matjaž Nemec je prvič postal očka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Nemec, poslanec stranke SD in predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), je prek družbenih omrežij sporočil, da sta s partnerko postala starša.

Veselo novico je Matjaž Nemec s širšo javnostjo delil z objavo na Facebooku, kjer je ob fotografiji rokice svojega sina delil zapis: "Dobrodošel v našo družino, dobrodošel na ta svet."

Dobrodošel v našo družino, dobrodošel na ta svet. ❤ Posted by Matjaž Nemec on Tuesday, May 11, 2021



S kasnejšo objavo, ko je delil zapis ND Bilje, je še sporočil, sta s partnerko svojemu prvorojencu nadela ime Maj. "Dobrodošel Maj v nogometno družino ND BILJE," so zapisali.



Da bosta z izbranko Nino Tršelič zibala, je Nemec potrdil komaj prejšnji mesec, ko je na svojem Instagramu obelodanil, da bo kmalu postal očka, ob fotografiji dveh psičkov, ki pozirata na travniku, je bilo videti tudi par otroških čevljev, spodaj pa zapis: "Kdaj bo maj?"

Po objavi so čestitke deževale z vseh strani, med drugim so mu čestitale predsednica SD Tanja Fajon, nekdanja vodja državnega protokola Ksenija Benedetti in nekdanja mis Živa Vadnov.