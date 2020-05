Mati znanega rokerja je preživela nacistično taborišče #video

Pred 75 leti, 5. maja 1945, so ameriški vojaki osvobodili ujetnike v nacističnem koncentracijskem taborišču Mauthausen v Avstriji. Med njimi je bila tudi madžarska Judinja Flora Klein, mati danes 70-letnega rokerja Gena Simmonsa, basista in pevca skupine Kiss.

Gene Simmons v svoji prepoznavni odrski opravi Foto: Reuters

Flora je umrla leta 2018, Simmons (rodil se je kot Chaim Witz) pa je takrat povedal, da je njegova mati o času, ki ga je preživela v koncentracijskih taboriščih, redko govorila in da o tem ve le malo.

Mali Chaim z materjo Floro in očetom Ferencem:

Tik pred 75. obletnico osvoboditve Mauthausna pa so ga obiskali novinarji nemškega časopisa Bild am Sonntag in mu pokazali dokumente, ki so jih odkrili, med njimi obsežen zapis njenega pričanja o času, ki ga je preživela v taboriščih Ravensbruck, Venusberg in Mauthausen.

Bila je edina v družini, ki je dočakala osvoboditev, vsi drugi sorodniki so umrli v taboriščih. Njena mati, Simmonsova babica, je umrla v plinski celici. "Mama mi je povedala, da so v plinske celice najprej odvedli stare ljudi," je ob tem novinarjem povedal roker, "govorila je o zadnjih trenutkih, ki jih je preživela z materjo. Dotaknili sta se druga druge in potem – plinska celica."

Simmons na Instagramu pogosto objavlja fotografije iz preteklosti, na katerih je z materjo:

Razkril je tudi, kako se je njegova mati izognila smrti v plinski celici. "Žena SS-ovskega oficirja je potrebovala nekoga, ki bi ji uredil pričesko. Dekleta v taborišču je spraševala, ali govorijo nemško, in tiste, ki so pritrdile, so poslali v plinske celice," je povedal, "moja mama je sicer obvladala nekaj nemščine, a je to zamolčala. Zato jo je oficirjeva žena izbrala. Mislila je, da ne bo razumela njihovih pogovorov."

"Vse to se lahko ponovi, zato se moramo o vsem pogovarjati." Foto: Reuters

Simmons je bil ob prebiranju dokumentov vidno ganjen, piše Bild. "Moji otroci tega preprosto ne razumejo," je dejal, "ne morejo verjeti, da se je kaj takega dogajalo. Koliko žrtev je bilo. Ne le Judov, ampak istospolno usmerjenih, političnih disidentov, Sintov in Romov ... Milijoni in milijoni."

"Vse to se lahko ponovi, zato se moramo o vsem pogovarjati," je poudaril, "dokler se pogovarjamo, obstaja rešitev. Tudi ko opaziš ščurka v kuhinji, moraš vanj uperiti luč, da ga jasno vidiš, in nato pregnati."

