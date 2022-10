Člani priljubljene skupine Joker Out so oboževalcem sporočili žalostno novico, ki je nihče ni pričakoval. S tresočim glasom je basist skupine Martin Jurkovič naznanil, da fante zapušča. "Hvaležen sem, da sem bil lahko del te iskrene energije, kolektiva, ki ga tukaj gradimo mi, naša ekipa in na koncu oboževalci. Odločitev je bila iskreno moja in fantom sem hvaležen za spoštovanje in podporo pri tej odločitvi," je v videoposnetku povedal Martin.

Potem ko so pred dobrim mesecem dni izdali svoj drugi album Demoni in napolnili ljubljanske Križanke, so zdaj fantje iz skupine Joker Out presenetili z novico, ki je zagotovo ni nihče pričakoval.

V zadnjem letu se nam je svet obrnil na glavo, pripoved, ki so jo v ponedeljek zvečer objavili na Instagramu, začne basist Martin Jurkovič. "Letos smo igrali po vsej Sloveniji in na koncu naredili drugi album ter ga predstavili v Križankah. S tem je ta bend postal nekaj več v naših življenjih in jaz osebno sem prišel do razpotja, moral sem se odločiti, ali bom nadaljeval življenje v glasbeni smeri ali bom nadaljeval z drugimi cilji, ki sem jih gradil poleg benda skozi življenje. Tako sem se odločil, da bom zapustil bend. To je bila najtežja odločitev v mojem življenju," je novico v družbi svojih kolegov sporočil Martin.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji njihovih oboževalcev. "Radi te imamo, Martin, pogrešali te bomo, ponosni smo nate," je le eden izmed njih.