Marilyn Manson obtožen spolne zlorabe mladoletnice

Tožba domnevne žrtve Marilyna Mansona navaja, da jo je leta 1995 po koncertu v Dallasu povabil v svoj avtobus, jo tam spolno zlorabil in ji nato zagrozil, da bo ubil njo in njeno družino, če bo komu povedala, kaj se je zgodilo, poročajo ameriški mediji.

Pozneje jo je večkrat klical in od nje zahteval razgaljene fotografije, nato pa jo po koncertu v New Orleansu znova spolno zlorabil. Silil jo je tudi v spolne odnose s člani svoje spremljevalne skupine. "Prisilil jo je v skupinski seks z njim in njegovimi kolegi," navaja tožba, "nadziral je, kaj počne, kdo se je dotika in s kom ima spolne odnose, ob tem pa jo je ves čas oskrboval z mamili."

Mansonova domnevna žrtev trdi, da je zaradi njega postala odvisna od alkohola in mamil. "Zvabil jo je v svoj mračni svet mamil, alkohola, spolnih deviacij, zlorab in napadov," še navaja tožba.

Foto: Guliverimage

"Spolni plenilci v glasbeni industriji ne delujejo sami," je Karen Barth Menzes, odvetnica domnevne žrtve, izjavila za Page Six, "in nič se ne bo spremenilo, če bomo le pozivali, da odgovarjajo za svoja dejanja. Glasbene založbe moramo prisiliti, da priznajo zločine, ki jih dopuščajo, v nekaterih primerih pa tudi omogočajo."

Manson za zdaj še ni komentiral tožbe, ki je sicer prva, ki se nanaša na zgodnejša leta njegove kariere. V zadnjih letih se je namreč zvrstilo ogromno obtožb o zlorabah, ki naj bi jih zagrešil, a se te nanašajo na obdobje okoli leta 2010.

