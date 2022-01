Pretresljiva izpoved igralke: Posilil me je pred kamerami

Igralka Evan Rachel Wood je v novem dokumentarnem filmu o svojem življenju in karieri razkrila nove podrobnosti iz razmerja z glasbenikom Marilynom Mansonom. Obtožila ga je, da jo je leta 2007 med snemanjem videospota Heart-Shaped Glasses posilil.

Kot je povedala, so nameravali posneti simuliran spolni odnos, med snemanjem pa je Manson začel dejansko penetrirati vanjo. Dejala je še, da je bila medtem komajda pri zavesti, ker ji je glasbenik dajal piti absint.

"Na snemanju je vladal popoln kaos in nikomur ni bilo mar zame," se v dokumentarnem filmu spominja snemanja. "Bila sem naučena, da ne ugovarjam, ampak vse to potrpim."

"Pod pretvezo me je prisilil v seks za komercialne namene," je dejala, "pravzaprav me je posilil pred kamerami."

Ob premieri videospota ji je Manson dal "zelo natančna navodila", kako naj ga opiše novinarjem. "Razlagati sem morala, da je bilo snemanje čudovito in romantično, čeprav še zdaleč ni bilo tako," je dejala, "toda nisem si upala storiti ničesar, kar bi ga vznemirilo. In ta videospot je bil le začetek nasilja, ki je med najinim razmerjem postajalo vse hujše."

Danes 34-letna igralka je bila s skoraj 20 let starejšim Mansonom v razmerju med letoma 2007 in 2010. Lani je spregovorila o tem, kako jo je glasbenik ves čas zlorabljal in z njo manipuliral, zaradi česar se je nato vrsto let soočala s psihičnimi težavami.

Mansona je sicer ob Evan Rachel Wood nasilja in zlorab obtožilo tudi več drugih žensk, v vsaj štirih primerih ga čaka sojenje zaradi obtožb o spolnem napadu, nasilju in nadlegovanju.

