Mariah Carey zasijala v obleki, težki 30 kilogramov

Glasbena diva, 52-letna Mariah Carey, je v sodelovanju z Apple TV+ pripravila film Mariah's Christmas: The Magic Continues. Ker obožuje vse, kar je drugačno in izstopajoče, je tudi tokrat nosila posebno obleko. Zlata obleka italijanske modne hiše Dolce & Gabbana je poudarila njen dekolte in razkrila njene noge. A čeprav je bila obleka res čudovita, nikakor ni bila udobna.

"To niso bili povprečni biseri. Sami kamni so bili velikanski, a so bili vseeno čudoviti in sijoči," je povedala za Vogue. "Bilo je veličastno, a je bolelo."

Stilist Careyjeve DiAndre Tristan je za Insider povedal, da so za izdelavo osnove obleke potrebovali 210 ur, nato pa še 250 ur, da so jo prekrili z okraski Swarovski.

Mariah Carey je za Vogue še povedala, da je morala imeti ob sebi šest moških, da se je lahko sprehodila na oder za svoj nastop.

"Vsi so mislili, da spet pretiravam, dokler niso sami preverili," je dodala.

"Kljub vsemu ni bilo le težko. Tesno oprijeta obleka iz petja naredila še večji izziv."

Foto: Guliverimage Tristan je dejal, da je bil "šokiran", ker je Careyjeva lahko nosila 30-kilogramsko obleko.

"Bila je vojakinja," je sklenil.

Preberite še: